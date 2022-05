Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstähle

Hildburghausen (ots)

Am 26.05.2022 befand sich der 40-jährige Geschädigte auf dem Veranstaltungsgelände am Bismarckturm in Hildburghausen. Während dieser Veranstaltung wurde, durch eine unbekannte Person, aus seinem Rucksack sein Geldbeutel entwendet.

In der Nacht vom Freitag, den 27.05.2022 auf Samstag, den 28.05.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude in Weitersroda, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Stahlblechkassette mit circa 2.000,- Euro Bargeld und Computerzubehör entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,- Euro.

In der Zeit vom 26.05.2022 bis 28.05.2022 drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Themar ein. Nachdem alle Räume durchwühlt worden waren, wurden eine unbekannte Anzahl an Schmuck entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,- Euro.

In der Nacht vom Freitag, den 27.05.2022 auf Samstag, den 28.05.2022 brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Hierzu wurde der Sicherheitsriegel aufgeflext und anschließend der Automat aufgehebelt. Der Automat war aufgestellt in Rappelsdorf, an der Ziegelei. Hinweise zum Entwendungsschaden sind bisher nicht bekannt.

