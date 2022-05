Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe flüchteten

Schmalkalden (ots)

Zwei 17 und 20 Jahre alte Männer begaben sich Dienstagnachmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Einer der beiden steckte sich alkoholische Getränke in eine Brustumhängetasche und übergab diese schließlich seinem Begleiter. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und wollte die Männer stoppen. Daraufhin wurde sie zur Seite gestoßen. Die Diebe flüchteten und riefen der Angestellten zu allem Übel noch wüste Beleidigungen zu. Die alarmierten Polizisten fanden direkt im Eingangsbereich die Umhängetasche der Täter und konnten so beide Männer namhaft machen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell