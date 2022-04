Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtige Schmierfinken

Suhl (ots)

In der Rimbachstraße in Suhl beschmierten bislang unbekannte Täter ein Postauto mit einem wasserfesten Stift. Laut Zeugenaussage verschwanden die Täter in einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Hauseingang. Im Rahmen der Absuche durch die eingesetzten Beamten konnten die Täter jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 14:00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell