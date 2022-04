Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außer Rand und Band

Suhl (ots)

Eine renitente Frau machte sich Montagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl unbeliebt. Sie lief durch die Regalreihen, griff dabei mehrmals in die Auslage und warf einfach die Waren auf den Boden. Eine Flasche ging dabei zu Bruch. Die Beamten des Suhler Inspektionsdienstes nahmen die Personalien der 31-Jährigen auf und der Geschäftsführer sprach ihr gegenüber ein Hausverbot aus. Nur etwa eine Stunde später mussten die Polizisten erneut anrücken, diesmal allerdings zum Platz der Deutschen Einheit. Dort warf die Frau mir nichts, dir nichts einen Aufsteller, der gerade aus einem Transporter geladen und neben dem Fahrzeug abgestellt wurde, um, so dass dieser gegen die Beifahrerseite des PKW krachte und einen Schaden von ca. 1.000 Euro verursachte. Die Frau flüchtete danach, konnte aber an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Sie erhält nun mehrere Anzeigen.

