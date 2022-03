LPI-SHL: Verstoß 0,5-Promille-Grenze

Möhra (ots) - In der Zeit von Montag bis Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein auf der Straße "Graben" in Möhra abgestellten Toyota. Der Kleinwagen wies im Bereich des Kotflügels Beschädigungen auf, was die Halterin dazu veranlasste, die Polizei darüber in Kenntnis zu setzen. Der Unfallverursacher flüchtete ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. In diesem ...

mehr