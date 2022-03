Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Solarpark

Hildburghausen (ots)

In einem Solarpark im Mohnhäcksweg in Hildburghausen brannte Dienstagmittag eine Anlage. Ein Monteur der gegenwärtig Wartungsarbeiten durchführte, bemerkte beim Verlassen des Objekts, dass die betreffende Anlage Feuer fing. Der Mann versuchte die Flammen eigenständig mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was jedoch misslang. Bei den Löscharbeiten atmete der 57-Jährige Rauchgase ein und wurde zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum eingeliefert. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

