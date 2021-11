Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Einbruch

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen Zugang zu einer Außenaustellung eines Möbelhauses in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Sie beschädigten die Umzäunung und entwendeten ein Herdset. Der Gesamtschaden wird auf 400 - 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, setzen sich bitte telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 in Verbindung.

