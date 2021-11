Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garten aufgebrochen

Reurieth (ots)

900 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag- bis Donnerstagnachmittag. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Garten in der Straße "Am Brülles" in Reurieth und brachen anschließend die Türen von einem Gartenbungalow sowie dreier Schuppen auf. Mit drei Gasflaschen und einem Ladegerät im Gepäck flüchteten sich schließlich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

