Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Bus gefahren

Meiningen (ots)

Eine 28-jährige VW-Fahrerin befuhr Dienstagmittag die Wettiner Straße in Meiningen. An der Kreuzung zur Neu-Ulmer-Straße stoppte sie ihr Fahrzeug, um einem Bus die Vorfahrt zu gewähren, stand jedoch mit der Fahrzeugfront relativ weit im Kreuzungsbereich. Sie wollte ihr Auto zurücksetzen, rollte aber ein Stück nach vorn und stieß dabei an den vorbeifahrenden Bus. Es gab glücklicherweise keine Verletzten, aber die 28-Jährige war sichtlich geschockt und ließ ihr Auto abschleppen.

