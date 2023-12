LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, überführten aufmerksame Polizeibeamte zwei Einbrecher in Pößneck. Die Beamten fuhren Im Tümpfel entlang als sie in einem leerstehenden Haus, welches bereits am zurückliegenden Wochenende durch Unbekannte aufgesucht wurde, Personen und Taschenlampen bemerkten. Die bis dato Unbekannten konnten während ihres Fluchtversuchs gestellt und überwältigt werden- es ...

mehr