Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz (ots)

Am 10.11.2022 zwischen 07:45 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer die linke Seite eines blauen Renault Clio, der am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Kindergartens in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schleiz geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall-Verursacher oder zum Verursacher-Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

