LPI-SLF: Brand eines LKW mit Ladung

Katzhütte (ots) - Am Dienstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Traktor samt landwirtschaftlichem Anhänger die Eisfelder Straße in Katzhütte in Richtung Goldisthal, als er mit dem Anbauteil des Anhängers an einer Stromverbindung hängen blieb und diese aus der Verankerung riss. Dabei entstand Sachschaden an der Dachrinne und der Verkleidung eines Wohnhauses. Bei der Stromleitung handelt es sich nicht ...

