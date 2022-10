LPI-SLF: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonneberg (ots) - Am 30.09.2022 führten die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg gegen 23:15 Uhr eine Verkehrskontrolle in Föritztal OT Heubisch durch. Der 35-Jährige Fahrer gab an Alkohol konsumiert zu haben. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt. Am 03.10.2022 gegen 12:30 Uhr stellten die Beamten einen weiteren ...

