Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu schnell unterwegs

Schwarzburg (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 18:00 Uhr mit seinem VW die Landstraße zwischen Schwarzburg und Bad Blankenburg. Kurz nach dem Ortsausgang Schwarzburg kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 10 Meter von der Straße entfernt eine Böschung herunter. Danach landet der PKW an einen Baum. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt, jedoch kamen diese zusammen mit dem Fahrer zur Untersuchung in die Thüringen Klinik Saalfeld. Am VW entstand Totalschaden.

