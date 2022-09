Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verbranntes Essen sorgte für Feuerwehreinsatz

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Donnerstag gegen 9:30 Uhr ließ eine Rentnerin ihr Essen auf dem Herd stehen und verließ die Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Leninstraße in Neuhaus am Rennweg. Als der Rauchmelder Alarm auslöste, wurden die Nachbarn auf die Rauchentwicklung innerhalb der Wohnung aufmerksam und informierten die Feuerwehr. Die Kameraden öffneten die Wohnungstür gewaltsam, da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte. Kurz danach erschien die Wohnungsinhaberin. Auf Grund ihres Gesundheitszustandes kam der Rettungsdienst zum Einsatz und brachte die Frau ins Krankenhaus.

