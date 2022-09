LPI-SLF: Auto stieß mit E-Bike zusammen

Steinach (ots) - Am Mittwoch zeigte eine 67-jährige Frau aus Steinach einen offensichtlichen Betrug bei der Polizei an. Per Telefon hatte sie ein Gewinnversprechen erhalten und überwies daraufhin eine Gegenleistung über 3.000 Euro an den unbekannten Anrufer. Einen Gewinn bekam sie jedoch nicht ausgezahlt. Es handelte sich hier erkennbar um Abzocke. Die Betrüger wenden die Masche mit dem Versprechen angeblich hoher ...

