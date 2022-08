LPI-SLF: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Gräfenthal (ots) - Am Samstagnachmittag stürzte ein Gleitschirmflieger in Gräfenthal im Landkreis Salfeld-Rudolstadt ab und zog sich schwere Verletzungen zu. Offensichtlich befand sich der 53-jährige mit seinem Gleitschirm im Landeanflug, als er in eine Baumgruppe geriet. In der Folge stürzte der Pilot dann rund 8 Meter in die Tiefe und zog sich schwere ...

mehr