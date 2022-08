LPI-SLF: Unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Probstzella (ots) - Am Sonntag gegen 01:30 Uhr erfolgte die Kontrolle eines Fahrzeugführers in der Ortslage Probstzella. Dabei wurde festgestellt, dass der 32-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 ...

