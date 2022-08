LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Rudolstadt (ots) - Eine Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen in der Rudolstädter Oststraße wurde einem Fahrzeugführer zum Verhängnis. Neben der Feststellung, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte, kam erschwerdend hinzu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: ...

