LPI-SLF: Diesel abgezapft

Bad Lobenstein (ots) - Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht zum Sonntag gewaltsam ein E-Bike der Marke "Scott" im Wert von etwa 4.800 Euro vom Fahrradträger eines Audi, der auf einem Parkplatz in der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein geparkt war. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

