Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: brennende Mülltonnen

Saalfeld und Bad Blankenburg (ots)

Am Sonntag wurde gegen 3.30 Uhr polizeibekannt, dass neben der Hutschachtel in Saalfeld Mülltonnen brennen. Es wird nicht von Selbstentzündung ausgegangen. Kurze Zeit später teilte die Rettungsleitstelle der Polizei mit, dass in der Straße der Deutschen Einheit in Bad Blankenburg ebenfalls Mülltonnen brennen. Durch das Umsetzen eines Pkw griff das Feuer nicht auf diesen über, allerding wurde ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Zu beiden Bränden sucht die Polizei Zeugen.

