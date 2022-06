LPI-SLF: Auf Trickbetrug hereingefallen

Saalfeld (ots) - Eine 54-Jährige befuhr am Montag gegen 7:15 Uhr mit ihrem VW die Wittmannsgereuther Straße in Saalfeld. Auf Grund von Unachtsamkeit kam ihr PKW nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Strommast. Die Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug sowie am Strommast entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

