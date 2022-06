Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Saalfeld - Bad Blankenburg (ots)

Am Freitag meldete die Verantwortliche der Grundschule Friedrich Fröbel in der Bähringstraße in Bad Blankenburg, dass unbekannte Täter den Schulhof verwüstet haben. Der oder die Täter betraten das umfriedete Schulgelände, vermutlich durch Übersteigen des Eingangstores. Mehrere Stühle, die frei zugänglich abgestellt waren, wurden in einen Baum gehängt und andere Stühle unter einem Basketballkorb gestapelt. Vermutlich mit Hilfe des Stapels gelangte man an das Netz des Korbes und beschädigte dieses. Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr war nach Angaben der Verantwortlichen noch alles in Ordnung. Personen, die Angaben zur Aufklärung des Sachverhaltes machen können, werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

