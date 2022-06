Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit über 2,2 Promille am Steuer

Bad Blankenburg (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld einen Verkehrsteilnehmer in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg. Da im Ramen der Überprüfungen Atemalkohol beim Fahrer wahrgenommen wurde, führten die Beamten eine entsprechende Messung durch. Der festgestellte Wert des 31-Jährigen betrug mehr als 2,2 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus erfolgte. Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

