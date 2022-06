LPI-SLF: Verkehrsunfall

Neustadt a.d.Orla (ots) - Am gestrigen Morgen, kurz nach 06:00 Uhr, verstarb tragischerweise ein Radfahrer in Neustadt an der Orla trotz sofortig eingeleiteter Reanimation. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 33-Jährige mit seinem E-Bike die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Triptiser Straße. Aus noch unbekannter Ursache kippte der Fahrer dann mitsamt des Rades um und wurde durch Passanten, welche sofortig ...

