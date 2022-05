Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Beschuldigte bei Einbruch ertappt

Sonneberg/ Oberlind (ots)

Am Samstagnachmittag wurden zwei Männer bei einem Einbruch in Sonneberg/ OT Oberlind überrascht. Kurz nach 14:00 Uhr bemerkte ein Verantwortlicher vor Ort einen Mann, welcher im Begriff war, aus einer untervermieteten Lagerhalle diverse Gegenstände zu entwenden. Kurz darauf wurde noch eine weitere Person in der Lagerhalle festgestellt, welche ebenfalls verschiedene Gerätschaften und Werkzeuge zum Abtransport vorbereitet hatte. Die hinzugerufenen Beamten nahmen die beiden Beschuldigten zunächst vorläufig fest. Wie sich herausstellte, waren die beiden, bereits polizeibekannten Beschuldigten (26 und 53 Jahre alt, deutsch) durch das gewaltsame Öffnen eines Kettenschlosses in die Hallen gelangt. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft von der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell