Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Frankenblick (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 07:05 Uhr und 08:35 Uhr führten Polizeibeamte aufgrund von Bürgerbeschwerden Geschwindigkeitskontrollen sowie Zweiradkontrollen in der Bahnhofstraße in Rauenstein durch. Die höchstgemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 30 km/h waren 61 km/h. Insgesamt 4 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen und 4 Fahrzeug-Führer erwartet ein Bußgeld.

