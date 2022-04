LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Gräfenwarth (ots) - Am Donnerstag gegen 22:00 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Ford über die Landstraße von Kloster nach Gräfenwarth. Auf der Wetterabrücke kam sie auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Am PKW wurde die komplette Beifahrerseite beschädigt. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

