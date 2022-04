LPI-SLF: Gegen die Leitplanke gestoßen

Pößneck (ots) - Unbekannte schmierten vermutlich am Dienstag oder Mittwoch mit schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze einer Größe von jeweils ca. 40 x 40 cm auf einen Elektro-Verteilerkasten in der Straße Malmsgelänge in Pößneck. Der Verteilerkasten wurde zuvor blau-gelb-weiß besprüht. Die Schmierereien konnten mittels Markierungsspray unkenntlich gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

