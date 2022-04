LPI-SLF: Tödlicher Verkehrsunfall

Sonneberg/ Malmerz (ots) - Auf dem Gelände einer Recyclingfirma Am Lindenbach in Malmerz/ Sonneberg brach am Freitagnachmittag ein Brand aus, wodurch hoher Sachschaden entstand. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet abgestellter Elektroschrott in Gitterboxen aus ungeklärter Ursache in Brand. Eine Vielzahl an Kameraden der Feuerwehren waren bis nach 18 Uhr im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro - glücklicherweise ...

