LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von zwei Zierketten gesucht

Saalfeld (ots) - Mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma wurde ein 49-jähriger am Samstagnachmittag zur weiteren Kontrolle in die Thüringenklinik nach Saalfeld verbracht. Er war mit seinem Quad mit Anhänger von Quittelsdorf nach Fröbitz unterwegs. Etwa 100 Meter nach Quittelsdorf schaukelte sich das Gespann derart auf, so dass das Quad umkippte und der 49-jährige vom Quad stürzte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

