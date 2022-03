Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: ohne Worte

Katzhütte (ots)

Wegen einer Schlägerei wurde die Polizei am Samstagabend nach Katzhütte gerufen. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt etwas komplexer dar. Ein 39-jähriger und ein 32-jähriger aus Katzhütte setzten sich wohl gegen 19:30 Uhr in den Pkw VW Golf des 32-jährigen und unternahmen eine Spritztour. Hier soll der 32-jährige nach Angaben von Zeugen bereits alkoholisiert gewesen sein. Während der Fahrt stiess der 39-jährige aus derzeit unbekannter Ursache mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Golf, woraufhin beide in Streit gerieten. Wieder zu Hause setzte sich dieser Streit in einer Rauferei fort, was die Nachbarn zur Information an die Polizei animierte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 32-jährigen ergab gegen 21:30 Uhr einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Mit ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus in Neuhaus durchgeführt und sein Führerschein einbehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen betitelte der 32-jährige die Beamten auch noch mit unschönen Worten. Neben der Anzeige wegen Beleidigung erwarten den Mann jetzt Strafanzeigen wegen Strassenverkehrsgefährdung und Körperverletzung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell