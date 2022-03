LPI-SLF: Spinde im Schwimmbad aufgebrochen

Rudolstadt (ots) - Da beobachtet wurde, wie ein Hund an einen Aufsteller in der Rudolstädter Marktstraße pinkelt, wurden die Hundehalter von den Geschäftsleuten angesprochen. Es entwickelte sich eine verbale Streitigkeit, in der die Hundebesitzer den Ladeninhabern Schläge androhten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Paar mit zwei französischen Bulldoggen nicht festgestellt werden, deshalb werden Zeugen gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden. ...

