Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsverstöße am Wochenende

Sonneberg (ots)

Am Wochenende wurden mehrere Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen, deren Verkehrstüchtigkeit nicht mehr gegeben war. Ein 42-jähriger Sonneberger wurde mit 0,97 Promille und Drogeneinfluss in der Neustädter Straße gestoppt. Da dies nicht sein erster Verstoß war, muss er mit einem Bußgeld von 1000 Euro rechnen. Der 36-jährige Fahrer eines Renault fuhr ersten Erkenntnissen nach unter Cannabiseinfluss. Beide wurden zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Ein 43-jähriger Familienvater unternahm mit seinem dreijährigen Sohn auf einem sog. "Pocketbike" eine Spritztour. Er befuhr die Ortsstraße in Föritztal und bemerkte die länger folgenden Beamten nicht. Da das Bike keine Zulassung besaß, muss er sich u.a. wegen dem Verstoß gegen das PflVersG verantworten. Ein 16-Jähriger versuchte sich am Samstagnachmittag mit seiner SIMSON einer Kontrolle zu entziehen. Bei seiner Flucht in Föritztal fuhr er mit mehr als 80 km/h in ein Waldstück. Dort stoppte er und wurde kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass sein Moped durch bauliche Veränderungen frisiert war, was zur Folge hat, dass er hierzu keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ist das Moped unter diesen Voraussetzungen nicht zugelassen.

