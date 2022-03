LPI-SLF: Unfall mit einer Schwerverletzten

Hirschberg (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 03:30 Uhr, über ein Dachfenster Zutritt zu dem Restpostenmarkt in der Lobensteiner Straße in Hirschberg. Die Einbrecher verwendeten dazu mehrere Hilfsmaterialien, die sie vorher aus einer angrenzenden Scheune entwendet hatten. Hierzu knackten sie das Vorhängeschloss und verursachten Sachschaden. Aus dem ...

mehr