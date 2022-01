Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw beschädigt

Rudolstadt (ots)

An mehreren Pkw, die in der Robert-Koch-Straße und Am Bahndamm parkten, wurden die Außenspiegel beschädigt. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

