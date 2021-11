Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Groß angelegte Suchaktion nach "Fake-Suizidankündigung"

Rudolstadt (ots)

Am Montagabend wurde nach einer Suizidankündigung durch eine 20-Jährige ein Großaufgebot an Polizeikräften in die Suche mit eingebunden. Ein junger Mann hatte zuvor mitgeteilt, dass seine Ex-Freundin aufgrund von Streitigkeiten ihren Suizid ihm gegenüber mitgeteilt hatte. Besonders besorgniserregend war neben der Androhung, sich von einer Brücke ins Wasser stürzen zu wollen, ein durch den jungen Mann geschildertes "Klatschgeräusch" während des Telefonats, wonach anschließend die Verbindung zu der 20-Jährigen abbrach. Fieberhaft suchten zahlreiche Beamte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei zahlreiche Brücken und Flüsse ab- zunächst ohne Erfolg. Knapp eine Stunde nach dem Notrufeingang konnte die Gesuchte - glücklicherweise wohlbehalten- in einer Wohnung in Rudolstadt angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass die Frau, angeblich unwissend der folgenden/ zu erwartenden Suchmaßnahmen, ihrem ehemaligen Freund "einen Denkzettel" verpassen wollte und neben den erfundenen Aussagen, sich von einer Brücke stürzen zu wollen, zusätzlich ein "Klatschgeräusch" über eine Online-Videoportal abspielte, um obendrein Sorge zu schüren. Die 20-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wohlbehalten zu Hause belassen.

