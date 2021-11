Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl im Krankenhaus Sonneberg

Sonneberg (ots)

Ein 33-jähriger Rumäne drang am Sonntag, 14.11.2021, 06:20 Uhr durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Labor der Medinosklinik in Sonneberg ein und entwendete aus der Handtasche einer Krankenschwester Bargeld. Durch die Krankenschwester wird der stark alkoholisierte Täter wahrgenommen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest und verbrachte ihn zur Polizeiinspektion Sonneberg. Die Geschädigte erhielt ihr Geld zurück. Da der Täter seinen Wohnsitz in Sonneberg hat, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

