LPI-NDH: Bekiffte Mopedfahrer auf der Flucht

Mühlhausen (ots) - Bislang unbekannte Diebe hatten es in Mühlhausen auf ein Schlauchboot und einen Heizlüfter im Wert von mehreren hundert Euro abgesehen. Der oder die Täter drangen widerrechtlich in eine Garage in der Forstbergstraße ein, aus der sie das Beutegut entwendeten. Die Polizei nahm die Anzeige am Montagabend auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen. ...

