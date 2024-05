Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Wahlplakate abgerissen

Bad Langensalza (ots)

Wegen Sachbeschädigung an zahlreichen Wahlplakaten ermittelt die Polizei in Bad Langensalza. Wie am Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, bekannt wurde, rissen bislang Unbekannte eine zweistellige Anzahl von Wahlplakaten, die an Laternenmasten in der Thamsbrücker Straße angebracht waren, herunter. Die Plakate wurden dabei beschädigt. Wer die Sachbeschädigung an den Wahlplakaten beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0126730

