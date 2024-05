Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Schulgelände

Bad Langensalza (ots)

Drei unbekannte Täter betraten Freitagnacht das Gelände einer Schule in der Bornklagengasse widerrechtlich in der Absicht auf Beutezug zu gehen. Gewaltsam brachen sie einen Schuppen auf um an dort gelagerte Fußbodenbeläge zu gelangen. Diese transportierten sie anschließend mit einem Anhänger in unbekannte Richtung ab. Der Beuteschaden ist noch nicht bekannt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren und sicherten vor Ort den Tatbestand.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Mühlhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0113462

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell