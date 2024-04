Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Fahrer im Vollrausch am Steuer

Mühlhausen (ots)

Gegen einen Kraftfahrer wurden am Dienstag mehrere Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund des Hinweises eines Bürgers fiel ein Lkw auf, der in Schlangenlinien fuhr. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich konnte der Sattelzug in der Oberbürgermeister-Neumann-Straße gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Zudem verwies ein Drogenvortest auf den Konsum von berauschenden Mitteln. An dem Sattelzug stellten die Beamten Unfallspuren fest. Es besteht der Anfangsverdacht, das der 36-jährige Lkw-Fahrer im Landkreis Nordhausen an einer Verkehrsunfallflucht beteiligt war. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Eine Blutprobe wurde zur genauen Erhebung der Alkoholisierung entnommen. Außerdem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und am Mittwoch an einen Verantwortlichen der Speditionsfirma übergeben.

