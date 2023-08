LPI-NDH: beschmierter Stromverteilerkasten

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 16.08.2023 /01:00 Uhr bis 18.08.2023 / 14:40 Uhr, die Terassentür zu einem Einfamilienhaus in Dingelstädt / Am Heidenhang 2 aufzubrechen. Ob diese bei dem Versuch, in das Haus zu gelangen, gestört wurden, ist nicht bekannt. Durch die Polizei wurde Anzeige aufgenommen und vorhandene Spuren gesichert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

