LPI-NDH: Fahrzeug bis auf Karosse abgebrannt

Sondershausen (ots) - Am 31.12.2022 um 10:45 Uhr wurde ein Pkw Seat in Sondershausen am Steingraben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Mit der Fahrerin des Fahrzeuges wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher postiv reagierte. Die Dame wurde einer Blutentnahme unterzogen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mitteln wurde gegen die Fahrerin eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

