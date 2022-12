LPI-NDH: Zusammenstoß mit Fußgängerin

Worbis (ots) - Einer 52-jährigen Frau wurde gestern Abend die EC-Karte in einer Bankfiliale gestohlen. Die Frau befand sich am Bankautomaten einer Filiale in Worbis um dort Geld abzuheben. Während des Vorgangs erhielt sie einen Anruf und entfernte sich kurz vom Automaten. Diesen Moment nutzten Diebe um sich der Geldkarte zu bemächtigen. Die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

