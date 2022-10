Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Nordhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag um 14:05 Uhr im Kreuzungsbereich Hallesche Straße/Taschenberg. Eine 68-Jährige fuhr mit ihrem VW aus Richtung Taschenberg kommend in den Kreuzungsbereich ein, mit der Absicht, geradeaus in Richtung Zorgestraße weiterzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 70-Jährigen, welcher die Hallesche Straße aus Richtung Bielen kommend in Richtung Arnoldstraße befuhr.Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 5.500,- Euro. Unklar ist momentan noch die Unfallursache, da beide Fahrzeugführer aussagten, bei "grün" gefahren zu sein. Zeugen, welche dahingehend Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nordhausen unter 03631- 960 zu melden.

