LPI-NDH: Pressemitteilung PI Unstrut - Hainich

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 17.09.22, um 16:10 Uhr in der Eisenacher Straße in Mühlhausen. Ein 62 jähriger Mann war unachtsam beim Ausparken mit seinen Pkw Opel und fuhr rückwärts in den Unterstand für die Einkaufswagen. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Aus Körner hat ein 32 jähriger Mann am Samstag um 04:39 Uhr über den Notruf bei der Polizei angerufen. Er teilte mit, dass er Opfer einer Körperverletzung wurde und "eine Bierflasche übern Schädel bekommen hat". Aufgrund der verwaschenen Aussprache und der zusammenhanglosen Sachverhaltsschilderung konnte von einen erheblichen Alkoholgenuß des vermeintlichen Opfers ausgegangen werden. Medizinische Hilfe wurde auf Nachfrage von ihm nicht benötigt. Das polizeibekannte Opfer wurde daraufhin aufgesucht. An seiner Wohnanschrift wurde der Polizei nicht geöffnet und alle Hausbewohner befanden sich offensichtlich im Nachtschlaf. Bei einem weiteren Besuch der Polizei konnten bei dem Anrufer keine Verletzungen festgestellt werden. Zu dem Geschehnsablauf gab es "Erinnerungslücken". Anzeige wegen Notrufmissbrauch wird geprüft.

Zu einer Sachbeschädigung kam es in Mühlhausen in der Gartenanlage Ölgraben. Dort wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag von dem Gartenzaun des Vereinsvorsitzenden Zaunlatten von der Umfriedung gewaltsam entfernt und in den Garten geworfen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

