Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann erpresst Geld bei Frau, die Polizei sucht Zeugen

Bellstedt (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zum Verdacht einer Schweren Räuberischen Erpressung am Dienstag, 9. August. Hiernach befuhr das Opfer mit ihrem VW Golf gegen 8.45 Uhr die Backhausstraße. In der Nähe der Kirche stoppte die 31-jährige Frau ihr Auto und stieg aus. Plötzlich trat eine bislang unbekannte Person an die Frau heran, mit einem Messer in der Hand. Die Frau übergab dem Mann einen zweistelligen Bargeldbetrag, nachdem dieser sie aufforderte alles zu geben was sie hat. Im Anschluss lief der Täter in Richtung Kirche weg. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Insbesondere werden eine Frau und ein Mann gesucht, die regelmäßig am Dienstag, so auch am Tattag, zu Fuß gegen 8.45 Uhr, in Bellstedt unterwegs sind. Auch am 9. August waren Beide am Oretsausgang in Richtung Sondershausen unterwegs. Der Täter soll ca. 1.75 m groß und schlank gewesen sein. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine schwarze Jogginghose ohne Bund am Fußende und mit zwei Seitentaschen. Auf dem Kopf hatte der Unbekannte ein dunkles Basecape. Auffällig war ein leichter Bart. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

