Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter lassen Mountainbike am Tatort zurück

Greußen, Ortsteil Kirchengel (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022 gegen 03:50 Uhr, wird die Polizei Sondershausen über einen versuchten Diebstahl an Baumaschinen in der Ortslage Kirchengel, Kirchengelscher Stadtweg informiert. Beim Eintreffen vor Ort wird bekannt, dass durch den Zeugen zwei männliche Personen am Tatort gesehen werden, welche fluchtartig den Bereich in Richtung Kirchengel verlassen haben. Bei den Personen, soll sich nach Angaben des Zeugen, ein kleiner schwarzer Terrier befinden. Am Tatort lassen die zwei flüchtigen Personen neben dem bereits zurechtgelegten Diebesgut auch ihre Fahrräder zurück, welche durch die Polizei gesichert werden. Bei den Fahrrädern handelt es sich zum einen um ein grün/weißes Mountainbike der Marke "Focus" mit der Modellbezeichnung "Rookie Raven". Bei dem anderen Rad, ebenfalls ein Mountainbike, handelt es sich um ein Rad der Marke "Tokaido" mit der Aufschrift "Downhill-A". Dieses Mountainbike ist rot und im Bereich der Telegabel beidseitig mit gelben Kunststoff abgesetzt. Wer Angaben bezüglich der beiden Personen mit Hund bzw. der beiden Mountainbikes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sondershausen / Tel. 03632 / 6610 zu melden.

