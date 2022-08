Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Kriminalpolizei bittet um Ihre Unterstützung - wer kennt diese Frau?

Mühlhausen (ots)

Am 16. Juni erhielt eine Pensionärin aus Mühlhausen einen sogenannten Schockanruf. Inhalt dessen war das Vortäuschen eines tragischen Verkehrsunfalls ihrer Tochter. Durch den vorgeblichen Unfall sollte eine junge Radfahrerin ums Leben gekommen sein. Eine Inhaftierung der Tochter könne nur durch eine Geld- und Wertsachenleistung abgewendet werden. Da die Geschädigte die zunächst geforderte horrende Summe nicht aufbringen konnte, übergab sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an eine junge Frau mit dem angeblichen Namen "Nowak". Die Übergabe fand am 16. Juni um 15.30 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen statt. Da dies angeblich noch nicht reichte, wurde die Geschädigte zur Übergabe einer hohen Bargeldsumme aufgefordert. Diese übergab sie gegen 16 Uhr in Mühlhausen in der Eisenacher Straße, Ecke Goetheweg, auf Höhe der Hausnummer 13. Die Abholerin des Geldes war erneut die angebliche Frau "Nowak."

Beschreibung der Abholerin "Nowak": - 160 cm - 165 cm - 20 - 25 Jahre - schlank - dunkelbraune Haare (gepflegt, Dutt) - eventuell leicht gebrochenes Deutsch

Wer kennt die abgebildete junge Frau? Wer kann Angaben zu deren Personalien, Aufenthalt oder andere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise zur gesuchten Person oder zu den Übergaben melden Sie bitte bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Nummer 03601-4510.

